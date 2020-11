Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analystin Anke Reingen reduzierte nach den jüngsten Quartalszahlen der Bank nun ihre Ertragsschätzungen für diese. Dies werde aber wettgemacht durch voraussichtlich weitere Kostensenkungen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek