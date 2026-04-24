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Marktkap. 12,24 Mrd. EUR

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WKN 543900

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Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

14:11 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
67,70 EUR 5,62 EUR 9,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der Profitabilität im Reifensegment und bei ContiTech gut abgeschnitten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktien des Autozulieferers dürften davon profitieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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