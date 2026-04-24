Continental Aktie
Marktkap. 12,24 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der Profitabilität im Reifensegment und bei ContiTech gut abgeschnitten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktien des Autozulieferers dürften davon profitieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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