JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Jose M Asumendi warf in einer am Montag vorliegenden Studie einen ersten Blick auf das zweite Quartal, über das der Reifenhersteller und Industriespezialist am 4. August berichten will. Er geht davon aus, dass Conti eine Marge am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12,5 Prozent erzielen werde. Dafür verwies er auf eine starke Preis- und Mixentwicklung im Quartal, die die negativen Auswirkungen von Inflation und Mengenrückgang im Jahresvergleich mehr als ausgleichen dürfte./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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