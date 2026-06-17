DAX 25.140 +0,6%ESt50 6.311 +0,3%MSCI World 4.821 -0,1%Top 10 Crypto 8,4625 +6,0%Nas 26.213 -1,2%Bitcoin 56.432 +2,2%Euro 1,1432 -0,4%Öl 77,74 -3,3%Gold 4.189 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- HOCHTIEF springt in den DAX -- Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Nach Kursrutsch: Oddo BHF setzt auf Comeback der Rheinmetall-Aktie - Auch HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick Nach Kursrutsch: Oddo BHF setzt auf Comeback der Rheinmetall-Aktie - Auch HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick
OHB-Aktie im Abwärtssog: Wie die Kapitalerhöhung die freien Aktionäre verwässert OHB-Aktie im Abwärtssog: Wie die Kapitalerhöhung die freien Aktionäre verwässert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,26 EUR +0,88 EUR +1,22 %
STU
finanzen.net zero
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,49 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

19:21 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
73,26 EUR 0,88 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Jose M Asumendi warf in einer am Montag vorliegenden Studie einen ersten Blick auf das zweite Quartal, über das der Reifenhersteller und Industriespezialist am 4. August berichten will. Er geht davon aus, dass Conti eine Marge am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12,5 Prozent erzielen werde. Dafür verwies er auf eine starke Preis- und Mixentwicklung im Quartal, die die negativen Auswirkungen von Inflation und Mengenrückgang im Jahresvergleich mehr als ausgleichen dürfte./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,54 €		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

19:21 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 Continental Kaufen DZ BANK
04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Continental Buy UBS AG
08.05.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Montagnachmittag zu
finanzen.net Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag
Zacks Noble Secures New Drilling Contract on the UK Continental Shelf
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Philip Nelles, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Ulrike Hintze, buy
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen