DAX 26.194 +0,7%ESt50 6.470 +0,7%MSCI World 4.908 +0,1%Top 10 Crypto 8,2460 +0,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.239 +0,2%Euro 1,1508 +0,0%Öl 85,13 +1,6%Gold 4.061 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Asiens Börsen uneins -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick-- SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON Semi, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Rekordlauf setzt sich fort: DAX schwingt sich zu neuen Höhen - Bilanzen machen Kurse Rekordlauf setzt sich fort: DAX schwingt sich zu neuen Höhen - Bilanzen machen Kurse
Snap-Aktie springt an: Umsatz und Ausblick der Snapchat-Mutter übertreffen die Erwartungen Snap-Aktie springt an: Umsatz und Ausblick der Snapchat-Mutter übertreffen die Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
70,82 EUR -1,16 EUR -1,61 %
STU
finanzen.net zero
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

09:31 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
70,82 EUR -1,16 EUR -1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Reifenkonzern am Dienstag nach den Zahlen ein starkes zweites Quartal. Er lobte dabei auch den Free Cashflow./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,08 €		 Abst. Kursziel*:
8,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

09:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

Dow Jones Zahlen präsentiert Continental-Aktie beendet Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt Continental-Aktie beendet Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt
finanzen.net Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagvormittag ins Plus
dpa-afx Continental profitiert von starkem Reifengeschäft und verdient mehr als erwartet
EQS Group EQS-News: Continental startet mit gutem zweiten Quartal in die finale Phase der Neuaufstellung
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag fester
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittag im Aufwind
finanzen.net Wie Experten die Continental-Aktie im Juli einstuften
wikifolio Wochenschwerpunkt: Mitten im Hochsommer
EQS Group EQS-News: Continental Enters Final Phase of Realignment with Strong Second Quarter
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Sells ContiTech Group Sector
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Set to Finalize Agreement to Sell ContiTech Group Sector
reNEWS Rubber hits the road for Nordex on Continental order
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen