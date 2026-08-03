Continental Aktie
70,82 EUR -1,16 EUR -1,61 %
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 14,37 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
WKN 543900
ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE0005439004
Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol CTTAF
Werbung
Continental Overweight
09:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
70,82 EUR -1,16 EUR -1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Reifenkonzern am Dienstag nach den Zahlen ein starkes zweites Quartal. Er lobte dabei auch den Free Cashflow./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Werbung
Werbung
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,08 €
|Abst. Kursziel*:
8,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|09:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research