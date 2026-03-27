Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach endgültigen Jahreszahlen des Pharmaherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der erwartungsgemäße Ausblick beinhalte für 2026 ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent sowie eine minimale Margenverbesserung, schrieb Fabian Piasta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung von Arkopharma dürfte kurzfristig der wichtigste Kurstreiber sein und könnte den Umsatz in Richtung oberes Ende der Unternehmenszielspanne treiben./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE