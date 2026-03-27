Dermapharm Aktie
Marktkap. 2,28 Mrd. EURKGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach endgültigen Jahreszahlen des Pharmaherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der erwartungsgemäße Ausblick beinhalte für 2026 ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent sowie eine minimale Margenverbesserung, schrieb Fabian Piasta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung von Arkopharma dürfte kurzfristig der wichtigste Kurstreiber sein und könnte den Umsatz in Richtung oberes Ende der Unternehmenszielspanne treiben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dermapharm Holding SE
Zusammenfassung: Dermapharm Hold
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,05 €
|Abst. Kursziel*:
-19,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,05%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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