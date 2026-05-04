JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 302 auf 293 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Börsenbetreibers seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028. Der Grund seien geringere Umsatzprognosen für die Bereiche Handel und Clearing, die nur teilweise durch höhere Umsätze in den Bereichen Fonds- und Sicherheitsdienstleistungen kompensiert würden./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse