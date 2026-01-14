DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,35 EUR -0,10 EUR -0,51 %
STU
17,93 CHF -0,08 CHF -0,45 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,71 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:01 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,35 EUR -0,10 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2300 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern verfüge über ein beneidenswertes Portfolio, schrieb Edward Mundy am Mittwochabend. Er müsse seinem robusten Aktionsplan allerdings nun Taten folgen lassen. Mundy kappte seine Ergebnis- und Dividendenschätzungen. Auf aktuellem Niveau würden geringere Gewinnerwartungen allerdings bereits teilweise eingepreist./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.01.26 Diageo Neutral UBS AG
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.01.26 Diageo Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan&#39;s Asahi
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
Financial Times Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal
Zacks Bear of the Day: Diageo (DEO)
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen