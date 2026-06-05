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Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:36 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,45 EUR 0,18 EUR 1,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:36 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
22.05.26 Diageo Overweight Barclays Capital
12.05.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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