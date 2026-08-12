Douglas Aktie
Marktkap. 863,69 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
AI Analyse
Douglas Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Sell
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,31 €
|Abst. Kursziel*:
-15,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,14%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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