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Symbol DOUDF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Douglas Sell

08:01 Uhr
Douglas Sell
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Sell

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,31 €		 Abst. Kursziel*:
-15,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,14%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

08:01 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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