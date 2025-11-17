DAX 24.823 +0,4%ESt50 6.018 +0,3%MSCI World 4.542 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.645 -1,7%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,39 -1,0%Gold 5.012 +1,1%
DSM-Firmenich Aktie

72,38 EUR +1,90 EUR +2,70 %
STU
66,46 EUR -4,02 EUR -5,70 %
GVIE
Marktkap. 18,71 Mrd. EUR

KGV 103,43 Div. Rendite 2,56%
WKN A3D2TK

ISIN CH1216478797

Symbol DSMFF

Jefferies & Company Inc.

DSM-Firmenich Buy

10:06 Uhr
DSM-Firmenich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DSM mit Blick auf den Verkauf des Geschäfts mit Tierernährung mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Grundsätzlich sei der Verkauf des Segments positiv, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der begrenzte Umfang der Vorauszahlung von 600 Millionen US-Dollar durch den Käufer CVC werfe allerdings Fragen hinsichtlich des zu erzieltenden absoluten Werts auf. Das gelte auch für den bei DSM-Firmenich verbleibenden Aktienanteil an dem Segment./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Analysen zu DSM-Firmenich AG

10:06 DSM-Firmenich Buy Jefferies & Company Inc.
