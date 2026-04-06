RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

21:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 kompensierten den Eindruck, dass die vorläufigen Ergebnisse die Erwartungen währungsbedingt verfehlt hätten, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Auftragseingangs- und Cashflow-Entwicklungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG