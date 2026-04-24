easyJet Aktie
Marktkap. 3,1 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving analysierte am Freitagnachmittag, ob Fluggesellschaften die höheren Treibstoffpreise an ihre Kunden weiterreichen können. Die Anhaltspunkte dafür seien schwach, auch wenn Preiserhöhungen für Tickets angekündigt seien. Für die Gewinnmargen gebe es auf längere Sicht den stabilisierenden Mechanismus sinkender Kapazitäten. Als margenstarke Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen seien IAG oder Ryanair für solche eine Phase am besten positioniert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|10:11
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:11
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG