Enel Aktie

7,80 EUR +0,01 EUR +0,10 %
STU
7,81 EUR -0,06 EUR -0,77 %
GVIE
Marktkap. 79,88 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Goldman Sachs Group Inc.

Enel Buy

09:16 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
7,80 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 9,55 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. Bei den alternden Stromnetzen zeichne sich derweil ein "Superzyklus" ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,81 €		 Abst. Kursziel*:
28,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,14%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

06.08.25 Enel Buy UBS AG
01.08.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.07.25 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.25 Enel Buy UBS AG
08.07.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

