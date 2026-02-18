Bernstein Research

Enel Market-Perform

13:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein Gesetzesentwurf der italienischen Regierung, der noch vom Parlament gebilligt werden müsse, sehe ab 2026 und für einen Zeitraum von zwei Jahren höhere Steuern für Energiekonzerne vor, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Am meisten wären davon Terna und Italgas betroffen. Dagegen sollte dies sich bei Snam und Enel weniger auswirken. Für Enel rechnet Kubicki mit jährlich rund 100 Millionen Euro, was für seine Ergebnisschätzungen (EPS) einem Risiko von 1,4 Prozent entspreche./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com