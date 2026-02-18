DAX 25.008 -1,1%ESt50 6.039 -1,1%MSCI World 4.535 -0,1%Top 10 Crypto 8,5320 -2,9%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.170 -0,4%Euro 1,1763 -0,2%Öl 71,60 +1,8%Gold 4.995 +0,4%
Enel Aktie

8,89 EUR -0,41 EUR -4,40 %
FSE
8,10 CHF -0,47 CHF -5,45 %
BRX
Marktkap. 93,69 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

13:21 Uhr
Enel Market-Perform
Enel S.p.A.
8,89 EUR -0,41 EUR -4,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein Gesetzesentwurf der italienischen Regierung, der noch vom Parlament gebilligt werden müsse, sehe ab 2026 und für einen Zeitraum von zwei Jahren höhere Steuern für Energiekonzerne vor, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Am meisten wären davon Terna und Italgas betroffen. Dagegen sollte dies sich bei Snam und Enel weniger auswirken. Für Enel rechnet Kubicki mit jährlich rund 100 Millionen Euro, was für seine Ergebnisschätzungen (EPS) einem Risiko von 1,4 Prozent entspreche./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,16%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

13:21 Enel Market-Perform Bernstein Research
10:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Enel Overweight Barclays Capital
08:01 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

dpa-afx Unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag leichter
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
Zacks What Makes Enel (ENLAY) a New Buy Stock
