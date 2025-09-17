DAX 23.675 +1,4%ESt50 5.457 +1,6%Top 10 Crypto 16,55 +1,4%Dow 46.248 +0,5%Nas 22.531 +1,2%Bitcoin 99.831 +1,4%Euro 1,1789 -0,2%Öl 67,47 -0,7%Gold 3.646 -0,4%
EssilorLuxottica Aktie

274,70 EUR +5,90 EUR +2,19 %
STU
274,70 EUR +1,60 EUR +0,59 %
GVIE
Marktkap. 124,79 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

17:31 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
274,70 EUR 5,90 EUR 2,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in Zusammenarbeit mit Facebook-Mutter Meta drei neue Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Ambitionen von Meta im Markt rund um Datenbrillen (Smart Glasses) dürfte sich die Partnerschaft mit EssilorLuxottica weiterentwickeln, was die Bewertung stütze./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
274,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,21%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

17:31 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.09.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

