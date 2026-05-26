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Symbol RACE

Goldman Sachs Group Inc.

Ferrari Buy

09:46 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 382 auf 383 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm negative Marktrekation auf das Elektromodell Luce hält Analyst Christian Frenes für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Die kurzfristigen Risiken seien begrenzt und an der langfristigen Strategie der Italiener ändere sich nichts. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
383,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
283,90 €		 Abst. Kursziel*:
34,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
284,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,76%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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