Fraport Aktie
Marktkap. 7,4 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe starke Verkehrszahlen für Januar ausgewiesen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,65 €
|Abst. Kursziel*:
23,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,15%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.