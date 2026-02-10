DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5385 -0,1%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.563 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,60 +0,0%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
80,55 EUR -0,40 EUR -0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,4 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:31 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
80,55 EUR -0,40 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe starke Verkehrszahlen für Januar ausgewiesen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,65 €		 Abst. Kursziel*:
23,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,15%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

10.02.26 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
30.01.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

dpa-afx Arbeitsniederlegungen Lufthansa-Aktie stabil: Streik und Warnstreik haben begonnen Lufthansa-Aktie stabil: Streik und Warnstreik haben begonnen
Dow Jones Fraport-Aktie fester: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt steigen im Januar
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
dpa-afx Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen