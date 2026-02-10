Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe starke Verkehrszahlen für Januar ausgewiesen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/edh/ag

