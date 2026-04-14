Fraport Aktie
Marktkap. 7,04 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für März auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der starke Rückgang des Verkehrsaufkommens aus dem Nahen Osten sei durch ein kräftiges Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen worden, schrieb Graham Hunt am Mittwoch. Er sprach zudem von starken Geschäften auf internationaler Ebene und bleibt für die Aktien des Flughafenbetreibers positiv gestimmt. Das Preisumfeld verbessere sich und der freie Barmittelzufluss steige./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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