Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,19 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
40,25 €
|Abst. Kursziel*:
-7,08%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
40,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,40%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital