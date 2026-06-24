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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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40,83 EUR -1,34 EUR -3,18 %
STU
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Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 10,19 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

15:41 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,83 EUR -1,34 EUR -3,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch./rob/tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
40,25 €		 Abst. Kursziel*:
-7,08%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
40,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,40%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:41 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
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09.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
01.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
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