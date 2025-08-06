JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. David Adlington lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "weitere solide Quartal" des Krankenhausbetreibers und Medizinproduktherstellers. Fresenius arbeite an einer Erfolgsbilanz, die zu einer höheren Bewertung führen sollte./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST

