DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Fresenius Aktie

41,90 EUR +0,21 EUR +0,50 %
STU
Marktkap. 23,34 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

10:51 Uhr
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,90 EUR 0,21 EUR 0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. David Adlington lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "weitere solide Quartal" des Krankenhausbetreibers und Medizinproduktherstellers. Fresenius arbeite an einer Erfolgsbilanz, die zu einer höheren Bewertung führen sollte./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,56 €		 Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,18%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

