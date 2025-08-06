DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Fresenius
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Fresenius Aktie

42,01 EUR +0,32 EUR +0,77 %
STU
Marktkap. 23,34 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Fresenius SECo Buy

15:11 Uhr
Fresenius SECo Buy
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
42,01 EUR 0,32 EUR 0,77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern bleibe ein "Top Pick", schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Zahlen. Das vergangene Quartal sei wieder einmal gut gewesen und daraufhin sei das Umsatzziel leicht angehoben worden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,56 €		 Abst. Kursziel*:
25,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

