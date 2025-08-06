Fresenius Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern bleibe ein "Top Pick", schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Zahlen. Das vergangene Quartal sei wieder einmal gut gewesen und daraufhin sei das Umsatzziel leicht angehoben worden./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,56 €
|Abst. Kursziel*:
25,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,78%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
