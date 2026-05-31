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JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr
GSK Underweight
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GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten von Tecvayli von Johnson & Johnson zeigten eine echte Konkurrenz für Blenrep von GSK in der Zweitlinientherapie des Multiplen Myeloms, schrieb Zain Ebrahim am Montag anlässlich der ASCO-Krebstagung. Auch für Velzatinib dürfte es schwer werden, die erhofften Spitzenumsätze zu erreichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,82 £		 Abst. Kursziel*:
-9,65%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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