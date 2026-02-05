Hannover Rück Aktie
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
259,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
257,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|18:31
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:31
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
