Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv
Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar
Marktkap. 29,83 Mrd. EUR

KGV 12,16
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

DZ BANK

Hannover Rück Kaufen

18:31 Uhr
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
259,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
257,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

18:31 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Vorläufige Zahlen bestätigt Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig Hannover Rück-Aktie deutlich höher: Gewinnplus - Dividende steigt kräftig
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittag im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
