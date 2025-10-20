Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,98 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
254,20 €
|Abst. Kursziel*:
25,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
258,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,03%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
