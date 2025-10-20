DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Hannover Rück Aktie

258,00 EUR +8,40 EUR +3,37 %
STU
Marktkap. 29,98 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

09:51 Uhr
Hannover Rück
Hannover Rück
258,00 EUR 8,40 EUR 3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
254,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
258,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,03%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

