09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT

