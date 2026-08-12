Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,19 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen an die Ergebnisse des Versicherers für das zweite Quartal an. Seine Prognose für den Jahresüberschuss hob er leicht an, sie liegt aber weiterhin über dem vom Unternehmen bestätigten Zielwert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
249,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
249,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,09%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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