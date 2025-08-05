JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Overweight

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis um 5 Prozent darüber, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Rückversicherer dürfte am Markt indes gut ankommen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

