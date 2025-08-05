Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis um 5 Prozent darüber, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Rückversicherer dürfte am Markt indes gut ankommen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
260,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
263,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,38%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
