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Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

16:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe im zweiten Quartal etwas besser als erwartet abgeschnitten, hieß es in einer Nachbetrachtung vom Donnerstagabend. Die Wachstumstreiber verlagerten sich nun auf die Volumina. Die Analysten senkten etwas ihre Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
155,70 €		 Abst. Kursziel*:
34,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
159,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

16:01 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:11 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
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