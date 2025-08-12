HelloFresh Aktie
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Analysen zu HelloFresh
|14:51
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:16
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|09:31
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG