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HUGO BOSS Aktie

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HUGO BOSS Aktien-Sparplan
39,53 EUR +1,50 EUR +3,94 %
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HUGO BOSS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,5 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
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ISIN DE000A1PHFF7

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Symbol HUGPF

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

09:56 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
39,53 EUR 1,50 EUR 3,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild sieht die Übernahmeofferte des Großaktionärs Frasers eher als Versuch, im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken, wie er am Donnerstag schrieb. Mit den gebotenen 38 Euro bilde man hier zunächst einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,85 €		 Abst. Kursziel*:
-15,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,52%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:56 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Angebot voraus HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc
EQS Group EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Hugo Boss AG; Bieter: Frasers Group plc
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor 5 Jahren gekostet
RTE.ie Frasers Group launches €2bn takeover offer for Hugo Boss
BBC Mike Ashley's Frasers offers £1.73bn to buy all of Hugo Boss
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informs about unsolicited voluntary takeover offer by Frasers Group plc
Financial Times Mike Ashley’s Frasers offers to buy Hugo Boss in €2.7bn deal
EQS Group EQS-WpÜG: Takeover Offer / Target company: Hugo Boss AG; Bidder: Frasers Group plc
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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