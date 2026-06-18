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Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

08:01 Uhr
HUGO BOSS Neutral
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HUGO BOSS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,57 €		 Abst. Kursziel*:
3,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
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