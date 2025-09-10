Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 101,65 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung an der brasilianischen Neoenergia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Markt dürfte positiv darauf reagieren, das der Versorger sein Engagement bei einem bekannten Vermögenswert schrittweise ausbaut, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit 1,88 Milliarden Euro zahlten die Spanier nur einen Aufpreis von 15 Prozent auf den letzten Aktienkurs von Neoenergia und erzielten dafür eine Wertsteigerung von über 2 Prozent, lobte er./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,65 €
|Abst. Kursziel*:
-4,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|16.02.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG