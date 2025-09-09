Inditex Aktie
Marktkap. 133,46 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Textilkonzern habe insgesamt vor dem Hintergrund gesunkener Erwartungen positiv überrascht, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Quartalszahlen sowie Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung. An den Konsensschätzungen für 2025 dürfte sich zwar kaum etwas ändern. Die Aktien dürften aber positiv reagieren./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
16,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
