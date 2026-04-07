Infineon Aktie
Marktkap. 50,73 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,15 €
|Abst. Kursziel*:
26,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,63%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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