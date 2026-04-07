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Marktkap. 50,73 Mrd. EUR

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Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

08:46 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
41,73 EUR 2,82 EUR 7,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,15 €		 Abst. Kursziel*:
26,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,63%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:46 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Infineon Neutral UBS AG
01.04.26 Infineon Overweight Barclays Capital
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20.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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