International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 24,76 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 5,75 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im zweiten Jahresviertel liege 4 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Harry Gowers am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte der Experte seine Ebit-Erwartung um 6 Prozent aufgrund gesunkener Treibstoffkosten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,60 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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