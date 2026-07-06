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International Consolidated Airlines Aktie

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Marktkap. 24,76 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
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JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

12:51 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,64 EUR -0,01 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 5,75 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im zweiten Jahresviertel liege 4 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Harry Gowers am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte der Experte seine Ebit-Erwartung um 6 Prozent aufgrund gesunkener Treibstoffkosten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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