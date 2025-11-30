JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,49 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
16,91 €
|Abst. Kursziel*:
14,13%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
16,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,68%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:56
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
