Marktkap. 2,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
NEU
WKN KSAG88

Symbol KPLUF

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:01 Uhr
K+S Underperform
K+S AG
14,36 EUR 0,09 EUR 0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro passte seine operativen Ergebnisschätzungen am Montag an die gestiegenen Kali-Preise an. An seiner Einschätzung des Düngemittelherstellers ändert sich in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal aber grundsätzlich nichts. Auch für das Geschäftsjahr 2026 bleibt er nach eigener Aussage etwas unter dem Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
14,21 €		 Abst. Kursziel*:
-29,63%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
14,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,36%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:01 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 K+S Sell UBS AG
01.12.25 K+S Buy Warburg Research
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

finanzen.net K+S Aktie News: K+S zieht am Nachmittag an
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag gesucht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy
EQS Group EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy
