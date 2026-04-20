K+S Aktie
Marktkap. 2,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim bereinigten Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die erhöhten Jahresziele für beide Kennziffern./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Underperform
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
15,41 €
|Abst. Kursziel*:
-25,37%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
16,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,26%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|12:51
|K+S Underperform
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|K+S Sell
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|26.03.26
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|25.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|K+S Sell
|UBS AG
|25.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|K+S Sell
|UBS AG
|18.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|K+S Neutral
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|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK