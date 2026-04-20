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Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

12:51 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
16,03 EUR 1,36 EUR 9,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim bereinigten Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die erhöhten Jahresziele für beide Kennziffern./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
15,41 €		 Abst. Kursziel*:
-25,37%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
16,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,26%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:51 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
20.04.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
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finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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