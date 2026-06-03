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WKN KGX888

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Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Hold

08:21 Uhr
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 56 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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