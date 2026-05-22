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Marktkap. 16,56 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

11:36 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
103,30 EUR 1,00 EUR 0,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe auf der "dbAccess European Champions Conference" starken Optimismus hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, des Wachstums und der Margenentwicklung des Bremsenherstellers ausgestrahlt, schrieb Gael de-Bray in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

11:36 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.05.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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