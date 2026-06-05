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LANXESS Aktie

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LANXESS Aktien-Sparplan
15,46 EUR -0,66 EUR -4,09 %
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LANXESS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
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NEU
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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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Symbol LNXSF

Goldman Sachs Group Inc.

LANXESS Sell

12:51 Uhr
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
15,46 EUR -0,66 EUR -4,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei Lanxess und Syensqo weicht sie besonders deutlich nach unten ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,39 €		 Abst. Kursziel*:
-15,53%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,91%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

29.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 LANXESS Halten DZ BANK
22.05.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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