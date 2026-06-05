LANXESS Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei Lanxess und Syensqo weicht sie besonders deutlich nach unten ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
15,39 €
|Abst. Kursziel*:
-15,53%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
15,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,91%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08.05.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.