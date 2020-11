MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde auf "Add" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. In der Telefonkonferenz des Gasekonzerns sei auch für das kommende Jahr ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt worden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Und dies trotz eines möglichen Rückgangs bei den Auftragsbeständen./mf/tih