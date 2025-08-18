DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 15,80 -0,9%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.712 -1,0%Euro 1,1659 +0,0%Öl 66,21 -0,4%Gold 3.336 +0,2%
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
409,20 EUR -1,00 EUR -0,24 %
DUS
478,36 USD -2,02 USD -0,42 %
BTT
Marktkap. 192,98 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Linde Buy

08:21 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
409,20 EUR -1,00 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 505 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen sei der Gasekonzern offenbar gut aufgestellt, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Linde erscheine widerstandsfähig sowohl gegen die Inflation der Preise als auch den Gegenwind von der globalen Industrieproduktion. Ein Volumenwachstum bleibe zwar schwierig zu erreichen, der hohe Auftragsbestand signalisiere aber, dass das Gewinnwachstum sich ab 2026 zunehmend in höheren Volumina bemerkbar machen werde./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 515,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 478,51		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 478,36		 Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:21 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Linde Outperform Bernstein Research
08.08.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
05.08.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
