Linde Aktie
Marktkap. 192,98 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 505 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen sei der Gasekonzern offenbar gut aufgestellt, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Linde erscheine widerstandsfähig sowohl gegen die Inflation der Preise als auch den Gegenwind von der globalen Industrieproduktion. Ein Volumenwachstum bleibe zwar schwierig zu erreichen, der hohe Auftragsbestand signalisiere aber, dass das Gewinnwachstum sich ab 2026 zunehmend in höheren Volumina bemerkbar machen werde./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 515,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 478,51
|Abst. Kursziel*:
7,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 478,36
|Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|08:21
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG