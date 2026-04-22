LOréal Aktie

375,35 EUR +11,30 EUR +3,10 %
STU
374,15 EUR +29,60 EUR +8,59 %
GVIE
Marktkap. 183,77 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
375,35 EUR 11,30 EUR 3,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 440 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Es sei keine Konsumschwäche erkennbar. Die Franzosen profitierten von einer starken Marktposition. Die Innovationsstärke sowie weitere Zukäufe sollten zu zusätzlichem Wachstum beitragen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Kaufen

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
374,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
375,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

