FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 440 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Es sei keine Konsumschwäche erkennbar. Die Franzosen profitierten von einer starken Marktposition. Die Innovationsstärke sowie weitere Zukäufe sollten zu zusätzlichem Wachstum beitragen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
374,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
375,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|16:41
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|15:51
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
