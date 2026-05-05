NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
50,41 €
|Abst. Kursziel*:
19,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
50,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,36%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
