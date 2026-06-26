DAX 24.710 +0,2%ESt50 6.230 +0,1%MSCI World 4.747 +0,1%Top 10 Crypto 7,8250 +2,6%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.917 +1,1%Euro 1,1405 +0,2%Öl 72,53 -0,8%Gold 4.040 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Baldwin Insurance Group: Übernahmefantasie trifft auf starkes Wachstum Baldwin Insurance Group: Übernahmefantasie trifft auf starkes Wachstum
Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert Tesla-Aktie vor Überraschung? Morgan Stanley wird optimistischer - BYD lauert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
43,32 EUR +0,11 EUR +0,24 %
STU
finanzen.net zero
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 41,49 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

13:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
43,32 EUR 0,11 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag weitere negative Nachrichten deutscher Autobauer - mit Berichten über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen und Einsparungsversuchen bei Mercedes-Benz. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei Mercedes glaubt er jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zusätzliche Einmaleffekte auslösen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,94 €		 Abst. Kursziel*:
28,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,98%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, Schneider Electric, Mercedes-Benz, PVA Tepla und Thales. Stocks in Action: Nordex, Schneider Electric, Mercedes-Benz, PVA Tepla und Thales.
finanzen.net Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen
finanzen.net Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagmittag tiefer
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro
dpa-afx Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Minus: Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
Business Times Mercedes, GIC to back autonomous driving firm Momenta’s Hong Kong IPO: sources
Financial Times Mercedes set to partner with drone defence start-up Tytan
Benzinga Mercedes-Backed Solid-State Battery Stock Factorial Energy Makes Nasdaq Debut
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Mercedes-Benz Korea co-hosts 40th Korea Women's Open
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Korea Times Mercedes-Benz Korea expands customer experience beyond vehicle ownership
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen