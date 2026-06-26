Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 41,49 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag weitere negative Nachrichten deutscher Autobauer - mit Berichten über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen und Einsparungsversuchen bei Mercedes-Benz. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei Mercedes glaubt er jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zusätzliche Einmaleffekte auslösen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,94 €
|Abst. Kursziel*:
28,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,98%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG