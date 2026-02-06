Merck Aktie
Marktkap. 52,8 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass der Ausblick der Darmstädter auf 2026 den Marktkonsens etwas drücken wird. Für die Anleger dürfte das allerdings keine Überraschung sein./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
122,10 €
|Abst. Kursziel*:
22,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
122,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|08:16
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research