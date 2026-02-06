DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Merck Aktie

Marktkap. 52,8 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:16 Uhr
Merck Overweight
Merck KGaA
122,20 EUR 0,60 EUR 0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass der Ausblick der Darmstädter auf 2026 den Marktkonsens etwas drücken wird. Für die Anleger dürfte das allerdings keine Überraschung sein./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
122,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
122,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:16 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
