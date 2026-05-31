Merck Aktie

130,05 EUR -0,10 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 56,89 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten von Varegacestat hätten zwar auf eine bessere Effizienz als bei Mercks Ogsiveo hingedeutet, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Dies sei allerdings wohl auf eine einfacher zu behandelnde Patientengruppe zurückzuführen, was den Konkurrenzdruck etwas relativiere./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
129,75 €		 Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
130,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Merck Kaufen DZ BANK
26.05.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

