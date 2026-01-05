Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 825,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 619,92
|Abst. Kursziel*:
33,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 613,63
|Abst. Kursziel aktuell:
34,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 826,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
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