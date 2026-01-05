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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

21:06 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
538,40 EUR 44,30 EUR 8,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 619,92		 Abst. Kursziel*:
33,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 613,63		 Abst. Kursziel aktuell:
34,45%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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