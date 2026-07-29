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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

09:31 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
465,25 EUR -44,45 EUR -8,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 725 auf 640 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Doug Anmuth verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die fortgesetzt deutliche Werbestärke des Konzerns. Der Einblick in die neueren Formen der KI-Monetarisierung sei aber eingeschränkt. Zudem hob er die deutliche Anhebung der Investitionsausgaben für 2027 hervor./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 585,61		 Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 532,20		 Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 814,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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