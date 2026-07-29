Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 725 auf 640 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Doug Anmuth verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die fortgesetzt deutliche Werbestärke des Konzerns. Der Einblick in die neueren Formen der KI-Monetarisierung sei aber eingeschränkt. Zudem hob er die deutliche Anhebung der Investitionsausgaben für 2027 hervor./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 585,61
|Abst. Kursziel*:
9,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 532,20
|Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 814,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.