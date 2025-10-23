Jefferies & Company Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements ließen ein Erreichen des oberen Endes der Jahresziele möglich erscheinen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

